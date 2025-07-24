В Раде зарегистрировали законопроект, который должен вернуть независимость НАБУ и САП

Верховная Рада

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Нардепы из разных фракций зарегистрировали в Верховной Раде новый законопроект, который должен вернуть независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Речь идет о 48 парламентариях, являющихся инициаторами этого документа.

Об этом в Facebook сообщил нардеп и председатель комитета Совета по свободе слова Ярослав Юрчишин.

По словам Юрчишина, за эту законодательную инициативу можно будет голосовать уже завтра.

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23 июля нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщал, что в парламенте будут готовить представление в Конституционный суд Украины для отмены закона №12414, ограничивающего независимость антикоррупционных органов. Для этого необходимо собрать 45 подписей народных избранников.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что подаст в Совет законопроект, который будет гарантировать независимость антикоррупционных институций и исключит возможность российского влияния на правоохранительную систему. В НАБУ и САП приветствовали эту инициативу.

Что известно о скандальном законе №12414

В Украине вступил в силу противоречивый закон №12414, существенно влияющий на архитектуру антикоррупционной системы. Согласно новым нормам, генеральный прокурор получает возможность вмешиваться в уголовные производства, ведущие Национальное антикоррупционное бюро, а руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры фактически теряет гарантии независимости.

Этот законопроект, первоначально позиционировавшийся как техническая поправка, был принят Верховной Радой 22 июля. За документ проголосовали 263 народных депутата, большинство из которых представляют фракцию «Слуга народа» и приближенные к ней группы. В тот же день закон подписали глава парламента Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский.

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В ночь на 23 июля документ обнародовали в официальном вестнике, после чего он автоматически вступил в силу.