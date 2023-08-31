В Раде заявили, что Резникова таки уволят: чем он займется и кто его заменит

По словам Железняка, если не будет громких скандалов, Резников получит должность посла.

Министр обороны Алексей Резников таки будет уволен с должности примерно в первую неделю сентября. Возглавить ведомство может нынешний глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"По моей информации, Резников покинет пост Министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Если не будет еще громких скандалов до этого времени. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не подтверждены", – говорится в заявлении Железняка.

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Он также отметил, что на должность министра обороны будет подана кандидатура экс-нардепа от "Голоса", а сейчас главы Фонда госимущества Рустема Умерова. Кто же заменит Умерова в должности – пока не решено.

"Насколько это точно?" Ну, современная кадровая политика умеет поражать, но уже вчера с утра о такой ротации предупредили посольства. По меньшей мере, некоторые", – добавил народный депутат.

Он также сообщил, что упомянутые кадровые изменения могут быть проведены в первую неделю сентября.

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Напомним, накануне Резников сказал, что обсуждал возможность перехода на другую должность с президентом Украины Владимиром Зеленским, но окончательное решение примет глава государства. Заметим, что полномочия назначать и увольнять министров есть у Верховной Рады.

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