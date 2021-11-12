В Раду ограничили вход: кто и при каких условиях сможет попасть в парламент

В Раду ограничили вход: кто и при каких условиях сможет попасть в парламент

Новые правила пропуска начнут действовать с 15 ноября.

В Верховной Раде усилили пропускной режим. В Раду будут пускаться только с COVID-сертификатом, отрицательным ПЦР-тестом или антиген-тестом.

Соответствующее распоряжение №412 "О некоторых мерах по предупреждению распространения острой респираторной болезни" подписал председатель ВР Руслан Стефанчук 12 ноября.

Запрет на вход для невакцинированных начнет действовать со следующей недели, 15 ноября.

Согласно документу, на период действия карантина будут допускаться к административным зданиям, сооружениям и служебным помещениям Верховной Рады Украины при наличии одного из "коведных" документов таких лиц:

1) народных депутатов Украины текущего созыва Верховной Рады Украины;

2) народных депутатов Украины предыдущих созывов Верховной Рады Украины;

3) работников Аппарата Верховной Рады Украины;

4) работников государственных предприятий и учреждений, обеспечивающих деятельность Верховной Рады Украины;

5) помощников-консультантов народных депутатов Украины;

6) членов Кабинета Министров Украины, представителей центральных органов исполнительной власти, а также других лиц, участвующих в работе Верховной Рады Украины или ее органов;

7) представителей средств массовой информации в установленном порядке;

8) совершеннолетних участников открытых посещающих мероприятий в Верховной Раде Украины.

"В случае неотложной необходимости в Верховную Раду Украины могут допускаться главы дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, главы и члены иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами", — говорится в распоряжении.

Также народным депутатам Украины рекомендуют ограничить количество публичных встреч с большим количеством граждан, а в случае необходимости проводить такие встречи при соблюдении противоэпидемических мероприятий.

Более подробно с документом можно ознакомиться по этой ссылке.

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