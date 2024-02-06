В Раду поступило заявление Безуглой о выходе из фракции "Слуга народа" – нардеп

В парламенте уже 6 февраля может быть объявлено о выходе депутата из фракции.

В Верховную Раду Украины поступило заявление депутата Марьяны Безуглой о ее выходе из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, уже 6 февраля в парламенте будет объявлено о выходе Безуглой из фракции.

Также читайте Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина написала заявление об отставке (фото)

"В Раду поступило заявление Марьяны Безуглой о выходе из фракции Слуга народа, и сегодня это наконец-то должно быть объявлено", – говорится в коротком заявлении народного депутата.

Напомним, заявление на выход из фракции Безуглая написала еще 11 января, указав, что не хочет "иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые втыкают нож в спину".

В середине января СМИ со ссылкой на источники в Раде сообщили, что уже принято решение уволить Безуглую с должности заместителя главы Комитета по нацбезопасности. Однако в Офисе президента хотят, чтобы вместе с ней в отставку ушел глава комитета Александр Завитневич.

Читайте также: