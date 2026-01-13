В Раду внесли кандидата на должность главы Фонда госимущества: комитет поддержал

Дмитрий Наталуха

В Верховную Раду Украины от премьер-министра Юлии Свириденко поступило представление на назначение нардепа Дмитрия Наталухи председателем Фонда государственного имущества.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«От Премьера зашло представление на назначение Дмитрия Наталухи председателем Фонда государственного имущества», — говорится в заявлении.

Комитет парламента по вопросам экономической политики поддержал назначение своего руководителя Наталухи на должность главы Фонда госимущества.

Кто такой Дмитрий Наталуха: биография

Дмитрий Наталуха родился 15 сентября 1987 года в Москве. Он — украинский политик, общественный деятель и юрист, народный депутат Украины IX созыва. Возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики. Является членом депутатской фракции политической партии «Слуга народа».

Наталуха также занимает должность заместителя члена Постоянной делегации Украины в ПАСЕ, является сопредседателем группы межпарламентских связей с Великобританией.

Профессиональный путь Дмитрия Наталухи:

2007 — 2009 годы: начал юридическую практику в фирме Spenser & Kauffmann Attorneys at law, где занимался вопросами недвижимости, земельного права и инвестиций.

2010 — 2011 годы: осуществлял юридическую практику в компании «Ильяшев и Партнеры».

2011 — 2013 годы: работал в киевском офисе международной юридической фирмы Baker & McKenzie CIS Limited, специализируясь на банковском и финансовом праве, а также международных инвестициях.

2014 год: был ассоциированным исследователем в Project for Democratic Union в Лондоне, работая над темами международной политики, государственной стратегии и европейской интеграции.

2014 — 2015 годы: сотрудничал с организациями HIAS и «Право на Защиту» (партнеры ООН). Занимался защитой прав внутренне перемещенных лиц и адвокацией профильного закона.

2015 — 2017 годы: проходил государственную службу в Коминтерновской районной государственной администрации Одесской области.

2017 — 2019 годы: работал в компании Lead/Augury, специализирующейся на стратегических коммуникациях, GR (взаимодействие с органами власти) и политическом консалтинге.

С 2019 года: народный депутат Украины IX созыва.

