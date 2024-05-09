В Раду внесли постановление об увольнении министра Кубракова

Кубракова хотят уволить, чтобы создать отдельное Министерство по развитию громад, территорий и жилищно-коммунального хозяйства.
Народные депутаты внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
В пояснительной записке к проекту постановления указано, что предлагается уволить Кубракова с должности с целью создания отдельного Министерства по развитию громад, территорий и жилищно-коммунального хозяйства.
"Принятие проекта постановления позволит предупредить дальнейшее ухудшение качества региональной политики, а также обеспечить должным образом функционирование государства в данной сфере", – говорится в документе.
Как сообщил нардеп Яросла Жезелняк, уже утром 9 мая это постановление должен рассмотреть комитет парламента, и в этот же день документ будет вынесен на голосование в сессионном зале.
Напомним, на срочном заседании парламентской фракции "Слуга народа" 8 мая было поддержано предложение нардепа Виталия Безгина по разделу Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры на два ведомства: Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики.
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