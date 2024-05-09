В Раду внесли постановление об увольнении министра Кубракова

Кубракова хотят уволить, чтобы создать отдельное Министерство по развитию громад, территорий и жилищно-коммунального хозяйства.

Народные депутаты внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что предлагается уволить Кубракова с должности с целью создания отдельного Министерства по развитию громад, территорий и жилищно-коммунального хозяйства.

"Принятие проекта постановления позволит предупредить дальнейшее ухудшение качества региональной политики, а также обеспечить должным образом функционирование государства в данной сфере", – говорится в документе.

Как сообщил нардеп Яросла Жезелняк, уже утром 9 мая это постановление должен рассмотреть комитет парламента, и в этот же день документ будет вынесен на голосование в сессионном зале.

Напомним, на срочном заседании парламентской фракции "Слуга народа" 8 мая было поддержано предложение нардепа Виталия Безгина по разделу Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры на два ведомства: Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики.

Читайте главные новости дня: