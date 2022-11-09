В разведке сообщили, какими манипуляциями РФ хочет заставить Украину к переговорам

Россия готовит информационную кампанию, чтобы заставить международное сообщество усадить Украину за стол переговоров.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью La Repubblica.

По его словам, россияне проводят подготовленную на высоком уровне информационную кампанию. По словам Скибицкого, она очень тревожна.

"Это напоминает мне позицию россии по применению химического оружия в Сирии и Ливии, и мы знаем, как это было. Для этого мы приглашаем представителей МАГАТЭ проверить все наши объекты, включая Чернобыль, где в советские времена производили плутоний для военных нужд", – объяснил он.

Скибицкий отметил, что руководство РФ уже не знает, что делать, поэтому пытаются подойти таким образом.

"Цель кампании – давить на международное сообщество, чтобы заставить нас вести переговоры. Это их старый способ подхода: когда они уже не знают, что делать, они затрагивают вопросы ядерного и химического оружия", — добавил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, представитель Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что заявления руководства России о готовности к переговорам остаются голословными — в США не видят признаков готовности Кремля к участию в добросовестном диалоге с Украиной. Чтобы продемонстрировать свою готовность и способность вести добросовестный диалог россиянам, прежде всего, нужно прекратить бомбардировку Украины.

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В свою очередь советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией. Но подчеркнул, что для диалога россиянам следует вывести оккупационную армию с территории Украины.

Кроме того, Подоляк предупредил, что переговоры с действующим президентом РФ Владимиром Путиным – это билет в мир, где международное право больше не работает. По его словам, прекращение огня для России – тактическая пауза для усиления.

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