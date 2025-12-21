В разведке США опровергли информацию о планах Путина захватить всю Украину

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард / © Associated Press

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард назвала ложью и пропагандой материал Reuters, в котором речь шла о якобы планах диктатора Путина захватить всю Украину и часть Европы.

Об этом Габбард написала в сети X.

По ее словам, агентство распространяет ложный нарратив, целью которого является блокирование мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

«Опасным образом вы продвигаете этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа, и разжигаете истерию и страх среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего действительно хотят НАТО и ЕС, чтобы непосредственно втянуть вооруженные силы США в войну с Россией», — написала Габ.

Глава Нацразведки отметила, что американская разведка, опираясь на собственные данные, проинформировала политиков о том, что Россия стремится избежать прямого военного столкновения с НАТО. По ее словам, эта позиция также была доведена до сведения члена Комитета по разведке Палаты представителей от Демократической партии Майка Квигли, которого цитировал Reuters.

Кроме того, Габбард утверждает, что, по оценкам американской разведки, у России нет ни ресурсов, ни возможностей для завоевания и оккупации всей Украины, не говоря уже о странах Европы.

Ранее сообщалось, что отчеты американской разведки указывают на то, что диктатор Путин не намерен останавливаться в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Его целью является контроль над всей Украиной, а также более широкий план по возвращению под контроль Москвы территорий бывшего СССР.

Мы ранее информировали, что Путин заявил, что РФ готова вести диалог о завершении войны «на основе принципов, изложенных в июне 2024 года».