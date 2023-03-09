В разведке США заявили, что партнерство Пекина с Москвой имеет ограничения

Китай будет в дальнейшем помогать России, чтобы попытаться пошатнуть позиции США в мире.

Пекин будет и дальше поддерживать партнерские отношения с Москвой, чтобы противостоять США, но у Китая в этом плане есть ограничения.

Об этом заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс во время слушаний в Сенате, передает издание NYT.

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Она отметила, что в Китае хотят ослабить позиции США в мире, поэтому наращивают поддержку и связи с Россией.

Кроме того, директор национальной разведки США заявила, что, несмотря на международную изоляцию России, в Пекине настроены продолжать сотрудничество с Москвой, чтобы противостоять Вашингтону.

"Это не просто временное партнерство, но у него есть некоторые ограничения. Мы не видим, чтобы они стали союзниками, как мы с союзниками по НАТО", — сказала Хейнс.

Также она добавила, что Китай остается главным соперником США на мировой арене.

"Китайская Народная Республика, которая бросает все больший вызов Соединенным Штатам в экономическом, технологическом, политическом и военном планах по всему миру, остается нашим беспрецедентным приоритетом", — сказала Хейнс.

Напомним, ранее сообщалось, что Представитель государственного департамента США Нед Прайс прокомментировал заявление главы МИД Китая Цинь Гана, ранее заявившего, что возможную помощь Пекина Москве в ее войне против Украины сравнима с поставкой Вашингтоном вооружений для Тайваня.

Кроме того, мы ранее информировали, что Китай тщательно следит за ходом боевых действий в Украине, вероятно, чтобы потом использовать это в поддерживаемом США конфликте с Тайванем.

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