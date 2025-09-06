ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
545
Время на прочтение
1 мин

В разведке удивили заявлением о поддержке России Китаем

Китай не оказывает России военной поддержки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Си Цзиньпин и Владимир Путин.

Си Цзиньпин и Владимир Путин. / © Associated Press

Китай не оказывает военной поддержки агрессорке Российской Федерации.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE .

"Военной поддержки нет. Все остальное - это вопрос сложного дипломатического процесса", - заявил Юсов.

Заметим, что во время разговора журналистка спросила его о роли КНР в поддержке России. В частности, после саммита Шанхайской организации сотрудничества, который длился с 31 августа по 1 сентября.

Напомним, The Telegraph опубликовало материал о том, что Китай помогает России воевать против Украины. Компании из КНР поставляют стране-агрессорцы комплектующие для боевых беспилотников, несмотря на международные санкции. По информации издания, в течение 2023-2024 годов они передали российским компаниям деталей минимум на $61 млн.

Заметим, что генсек НАТО Марк Рютте предупредил о серьезной угрозе Кремля и его союзников, Китая в частности. Он отмечает: Европа не должна быть наивной относительно "дестабилизирующей и конфронтационной" этих сил, а наращивать собственные возможности для обеспечения безопасности континента.

Дата публикации
Количество просмотров
545
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie