В разведке удивили заявлением о поддержке России Китаем

Си Цзиньпин и Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Китай не оказывает военной поддержки агрессорке Российской Федерации.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE .

"Военной поддержки нет. Все остальное - это вопрос сложного дипломатического процесса", - заявил Юсов.

Реклама

Заметим, что во время разговора журналистка спросила его о роли КНР в поддержке России. В частности, после саммита Шанхайской организации сотрудничества, который длился с 31 августа по 1 сентября.

Напомним, The Telegraph опубликовало материал о том, что Китай помогает России воевать против Украины. Компании из КНР поставляют стране-агрессорцы комплектующие для боевых беспилотников, несмотря на международные санкции. По информации издания, в течение 2023-2024 годов они передали российским компаниям деталей минимум на $61 млн.

Заметим, что генсек НАТО Марк Рютте предупредил о серьезной угрозе Кремля и его союзников, Китая в частности. Он отмечает: Европа не должна быть наивной относительно "дестабилизирующей и конфронтационной" этих сил, а наращивать собственные возможности для обеспечения безопасности континента.