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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1532
Время на прочтение
1 мин

В Республиканской партии раскритиковали Трампа за его политику в отношении Украины

Администрации Трампа способствует появлению заголовков типа «Россия выиграла, Америка проиграла».

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Макконнелл раскритиковал Трампа

Макконнелл раскритиковал Трампа / © Reuters

Сенатор от республиканской партии Митч Макконнелл подверг критике политику президента США Дональда Трампа, который стремится к «иллюзорному миру» с российским диктатором Путиным.

Об этом Макконнелл заявил, принимая награду от Фонда «США — Украина», информирует New York Post.

Он заявил, что в настоящее время в администрации Трампа способствует появлению заголовков типа «Россия выиграла, Америка проиграла».

Макконнелл отметил, что политика Трампа по завершению войны «подрывает доверие к Америке, оставляет Украину под угрозой, ослабляет наши альянсы и поощряет наших врагов».

Мир, которого добивается нынешняя администрация, он назвал иллюзорным.

«Мир — это благородная цель. И мало кто заслуживает его больше, чем народ Украины, который испытывает его нехватку наиболее остро», — сказал политик.

Сенатор напомнил, что больше всего мира стремится та сторона, у которой этот мир украли.

Макконнелл напомнил, что украинцы — это «нация, чья уникальная идентичность побудила кремлевских тоталитаристов — снова и снова — морить ее голодом, порабощать и пытаться уничтожить».

Ранее сообщалось, что США больше не финансируют программу поиска похищенных Россией украинских детей.

Мы ранее информировали, что Госдепартамент США предоставит краткосрочное финансирование программе Ukraine Conflict.

Дата публикации
Количество просмотров
1532
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