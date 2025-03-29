В Республиканской партии раскритиковали Трампа за его политику в отношении Украины

Макконнелл раскритиковал Трампа / © Reuters

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Сенатор от республиканской партии Митч Макконнелл подверг критике политику президента США Дональда Трампа, который стремится к «иллюзорному миру» с российским диктатором Путиным.

Об этом Макконнелл заявил, принимая награду от Фонда «США — Украина», информирует New York Post.

Он заявил, что в настоящее время в администрации Трампа способствует появлению заголовков типа «Россия выиграла, Америка проиграла».

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Макконнелл отметил, что политика Трампа по завершению войны «подрывает доверие к Америке, оставляет Украину под угрозой, ослабляет наши альянсы и поощряет наших врагов».

Мир, которого добивается нынешняя администрация, он назвал иллюзорным.

«Мир — это благородная цель. И мало кто заслуживает его больше, чем народ Украины, который испытывает его нехватку наиболее остро», — сказал политик.

Сенатор напомнил, что больше всего мира стремится та сторона, у которой этот мир украли.

Макконнелл напомнил, что украинцы — это «нация, чья уникальная идентичность побудила кремлевских тоталитаристов — снова и снова — морить ее голодом, порабощать и пытаться уничтожить».

Ранее сообщалось, что США больше не финансируют программу поиска похищенных Россией украинских детей.

Мы ранее информировали, что Госдепартамент США предоставит краткосрочное финансирование программе Ukraine Conflict.