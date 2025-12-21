- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
В Reuters раскрыли, какими будут следующие переговоры по миру
Марк Рубио может вернуться за стол переговоров с представителями Кремля.
Переговоры между российской и американской сторонами в Майами продлятся, к ним может присоединиться государственный секретарь США Марко Рубио.
Об этом пишет Reuters.
Встречи по миру в Майами продлятся также в воскресенье, 21 декабря.
В то же время об участии украинской стороны в переговорах между РФ и США в Майами пока речь не идет. Российский источник сообщил Reuters, что любая встреча между Дмитриевым и украинскими переговорщиками была исключена.
Напомним, переговоры между РФ и США 20 декабря российская сторона назвала «конструктивными». Посланец президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил в комментариях медиа, что они «начались раньше» и продлятся на следующий день. Об этом он рассказал после встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.