В Reuters раскрыли, какими будут следующие переговоры по миру

Марк Рубио / © Getty Images

Переговоры между российской и американской сторонами в Майами продлятся, к ним может присоединиться государственный секретарь США Марко Рубио.

Об этом пишет Reuters.

Встречи по миру в Майами продлятся также в воскресенье, 21 декабря.

В то же время об участии украинской стороны в переговорах между РФ и США в Майами пока речь не идет. Российский источник сообщил Reuters, что любая встреча между Дмитриевым и украинскими переговорщиками была исключена.

Напомним, переговоры между РФ и США 20 декабря российская сторона назвала «конструктивными». Посланец президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил в комментариях медиа, что они «начались раньше» и продлятся на следующий день. Об этом он рассказал после встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.