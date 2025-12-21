ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

В Reuters раскрыли, какими будут следующие переговоры по миру

Марк Рубио может вернуться за стол переговоров с представителями Кремля.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Марк Рубио

Марк Рубио / © Getty Images

Переговоры между российской и американской сторонами в Майами продлятся, к ним может присоединиться государственный секретарь США Марко Рубио.

Об этом пишет Reuters.

Встречи по миру в Майами продлятся также в воскресенье, 21 декабря.

В то же время об участии украинской стороны в переговорах между РФ и США в Майами пока речь не идет. Российский источник сообщил Reuters, что любая встреча между Дмитриевым и украинскими переговорщиками была исключена.

Напомним, переговоры между РФ и США 20 декабря российская сторона назвала «конструктивными». Посланец президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил в комментариях медиа, что они «начались раньше» и продлятся на следующий день. Об этом он рассказал после встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Дата публикации
Количество просмотров
63
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie