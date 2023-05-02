В результате обстрела в Павлограде погибли люди: Зеленский пообещал отомстить

Президент Украины обратился к нации с традиционным ежедневным обращением.
В Павлограде Днепропетровской области ракеты террористов унесли жизни двух человек, совсем молодых парней.
Об этом глава украинского государства рассказал в видеообращении.
"Мои соболезнования семьям! Еще 40 человек — женщины, дети, мужчины — получили помощь после ранений и травм", — отметил глава государства.
"На каждый такой удар российские оккупанты получат наш ответ. И я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают ежедневно и каждую ночь, защищающие наши позиции, отражают российские штурмы, помогают своим огнем собратьям, которые рядом на позициях и по максимуму уничтожают оккупанта. Чем больше украинской точности, чем больше украинской взаимоподдержки, тем быстрее российское зло будет уничтожено", — подчеркнул глава украинской нации.
Ракетный обстрел Павлограда: подробности
Ночью 30 апреля 2023 г. российские террористы начали обстреливать город Павлоград Днепропетровской области. Пропагандисты начали распространять фейки о "химической угрозе" при уничтожении большим количеством оружия. Впоследствии в городском совете это опровергли.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские россияне нанесли ракетный удар по Павлограду, из-за чего повреждены многие дома и ранены люди. Двое пострадавших попали в реанимацию.
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