В результате обстрела в Павлограде погибли люди: Зеленский пообещал отомстить

В Павлограде Днепропетровской области ракеты террористов унесли жизни двух человек, совсем молодых парней.

Об этом глава украинского государства рассказал в видеообращении.

"Мои соболезнования семьям! Еще 40 человек — женщины, дети, мужчины — получили помощь после ранений и травм", — отметил глава государства.

"На каждый такой удар российские оккупанты получат наш ответ. И я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают ежедневно и каждую ночь, защищающие наши позиции, отражают российские штурмы, помогают своим огнем собратьям, которые рядом на позициях и по максимуму уничтожают оккупанта. Чем больше украинской точности, чем больше украинской взаимоподдержки, тем быстрее российское зло будет уничтожено", — подчеркнул глава украинской нации.

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Ракетный обстрел Павлограда: подробности

Ночью 30 апреля 2023 г. российские террористы начали обстреливать город Павлоград Днепропетровской области. Пропагандисты начали распространять фейки о "химической угрозе" при уничтожении большим количеством оружия. Впоследствии в городском совете это опровергли.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские россияне нанесли ракетный удар по Павлограду, из-за чего повреждены многие дома и ранены люди. Двое пострадавших попали в реанимацию.

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