В результате покушения водитель Шефира получил около трех ранений, спецоперация продолжается

Правоохранители установили, что правая сторона автомобиля была обстреляна, одна пуля попала в заднюю часть авто.

В результате стрельбы в Киевской области по автомобилю первого помощника президента Сергея Шефира его водитель получил около трех ранений.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова, пишет "Укринформ".

"Действительно, сегодня в 10 утра произошло нападение, был ранен водитель. По предварительной информации, около трех ранений он получил. Относительно засады — пока мы еще эту информацию не озвучиваем. По Киевской области введена операция "Перехват", мы ищем нападавших ", — сообщила Прянишникова.

По ее словам, правоохранители установили, что правая сторона автомобиля была обстреляна, одна пуля попала в заднюю часть авто.

"Дело резонансное, не такое простое, как кажется на первый взгляд. Поэтому полиция пока делает все возможное, чтобы установить нападавших и непосредственно определить, кто причастен к этому нападению", — сказала она.

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Как уточнила пресс-секретарь полиции Киевщины, у полиции уже есть ориентировка по авто, которое будут разыскивать по этому событию.

"Мы призываем всех граждан с пониманием отнестись к этой ситуации, поскольку могут проверяться (правоохранителями — ред.) машины, водители, поэтому просим всех помочь, потому что сейчас очень важно по горячим следам установить нападавших", — отметила Прянишникова, уточнив, что спецоперация еще продолжается, и дальнейшая информация о происшествии будет уточняться и предоставляться позже. Напомним: В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники стреляли неизвестные . В автомобиль попало более десяти пуль , в результате чего ранения получил водитель транспортного средства. На месте работают следственно-оперативные группы полиции.

. , в результате чего ранения получил водитель транспортного средства. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Президент Владимир Зеленский сделал заявление о покушении на своего помощника, подчеркнув, что инцидент не повлияет на выбранный его командой курс. Зеленский отметил, что неизвестные обстреляли авто не просто его помощника, а близкого друга. "Считается, что это было покушение на убийство", — подчеркнул он. По словам президента, ему пока не известно, кто за этим стоит. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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