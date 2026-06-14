В РФ горит нефтебаза после атаки дронов: Зеленский сказал, кто это сделал

Владимир Зеленский / © Getty Images

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Украина выполняет план дальнобойных санкций против России и определенные задачи в отношении мидлстрайков в ответ на отказ России завершать эту войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В более чем 700 километрах от нашей государственной границы — в Ярославском регионе России воины СБУ поразили нефтяной объект, который имел значение для резерва государства-агрессора. Воины нашей армии достигли целей в Тульском регионе России — по предприятию „Азот“, от деятельности которого зависят возможности по производству взрывчатых веществ», — отметил он.

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По его данным, в шести российских аэропортах были применены ограничения авиадвижения, а всего за период со вчерашнего вечера в 28 регионах России объявлялась воздушная тревога.

Были попадания и по военной логистике оккупанта на временно оккупированной территории Украины.

«Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров и ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда пришла. Украине нужен мир. Слава Украине!» — добавил президент.

Что известно о взрывах в России ночью

В Ярославской области России после ночи горит нефтебаза в городе Рыбинск. Там расположен «Комбинат „Темп“ Федерального агентства по государственным резервам РФ (Росрезерв), на котором традиционно хранят российские государственные запасы топлива.

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Тревога была объявлена в регионе около 4 утра по местному времени. Губернатор области Михаил Евраев заявил, что «подразделения ведут работу по отражению атаки». В то же время, уже утром он косвенно подтвердил факт пожара на комбинате. По его словам, «большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты хранения топлива».

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