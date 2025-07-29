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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В РФ говорят, что Ермак, Залужный и Буданов договорились с Западом о замене Зеленского: что ответили в ГУР

В ГУР прокомментировали очередную ИПСО врага о якобы «предательстве» президента Зеленского его окружением.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Новая ИПСО врага о якобы "замене" Зеленского

Новая ИПСО врага о якобы «замене» Зеленского / © Офис президента Украины

Российские пропагандистские СМИ и телеграм-каналы сегодня, 29 июля, стали разгонять информацию, будто бы в Альпах состоялась «тайная встреча», где США и Британия решили выдвинуть Валерия Залужного на пост президента Украины.

Пропагандисты утверждали, что руководитель ОП Андрей Ермак и руководитель ГУР Кирилл Буданов якобы «согласились» на это предложение при условии сохранения за ними их должностей.

Что говорит ГУР о цели такого «вброса»

Главное управление разведки предупредило, что речь идет об очередной информационной операции против Украины от спецслужб Кремля.

«Пропагандисты высших рангов государства-агрессора России вместе с другими многочисленными помойно-выгребными медиаресурсами кремля массово распространяют дезинформацию о якобы тайной встрече якобы в Альпах украинских военных и государственных деятелей с представителями США и Великобритании», — говорится в сообщении.

По мнению нашей разведки, такая ложь имеет целью усилить общественное напряжение в Украине, посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины, переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов, спровоцировать раздор и снизить способность украинцев оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам.

«Отдельную роль в новом витке информационной агрессии против Украины российские спецслужбы отводят атакам против военной разведки Украины. В частности, транслируют фейки о якобы причастности к наркоторговле одного из военнослужащих подразделений ГУР МО Украины», — отметили подопечные Буданова.

Поэтому ГУР призывает не распространять российскую дезинформацию.

Ранее мы писали, что Кремль активно использует тему митингов в Украине для ИПСО, распространяя фейки о «капитуляции» и «свержении власти».

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