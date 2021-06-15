В РФ исключили Тихановскую из базы разыскиваемых лиц: что на это повлияло

Решение было принято после запроса из Беларуси.
Министерство внутренних дел РФ исключило бывшего кандидата в президенты Беларуси и оппозиционера Светлану Тихановскую из базы разыскиваемых на российской территории лиц. Это произошло по инициативе белорусских правоохранительных органов.
Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на МВД.
В российском ведомстве сказали, что решение об объявлении в международный розыск лица или его прекращения находятся в компетенции правоохранительных органов государства-участники СНГ, что является инициатором розыска, в этом случае Беларуси.
"Решение об объявлении в международный розыск лица или его прекращения, а также направление данной информации на централизованный учет Межгосударственного информационного банка находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства-участники СНГ, являющегося инициатором розыска", — говорится в ответе МВД России.
Тихановскую объявили в федеральный розыск в России по одной из статей УК РФ 7 октября 2020, а уже 25 мая запись о розыске пропала из базы МВД России. Таким образом, после решения лидера белорусской оппозиции теперь больше не будут искать в России.
Напомним, сейчас Светлана Тихановская находится в Литве, которая отказалась выдавать Минску оппозиционера. Причина в том, что по возвращении в Беларусь Тихановская рискует понести политических преследований.