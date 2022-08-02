В РФ испугались признания ее государством-террористом и начали угрожать США "последствиями"

Спикер МИД РФ Мария Захарова сделала очередное абсурдное заявление. В этот раз пресс-секретарь российского ведомства пригрозила США "последствиями", если Штаты официально признают Россию государством-спонсором терроризма.

Захарова пугает Штаты тем, что мол Кремль разорвет дипломатические отношения с Америкой.

Об этом она заявила на брифинге 2 августа, сообщают пропагандистские СМИ.

"Наивные. Забывают, что любое действие порождает противодействие. И логичным результатом такого шага может стать и разрыв дипломатических отношений, по которому Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями. И это в Вашингтоне должны прекрасно понимать", – выразилась она.

Кроме того, Захарова пыталась убедить, что мол России безразлично на отношения с США.

"Увидим, во что в итоге выльется инициатива американской законодательной власти. Когда летающая спикерка вернется (Нэнси Пелоси, которая может посетить Тайвань. – Ред.). Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку во взаимодействии с Москвой, мы переживем. В этом не должно быть никаких сомнений", – добавила она.

Следует заметить, что Госдепартамент США может признать Россию государством-спонсором терроризма из-за его преступлений в Чечне, Грузии, Сирии и Украине и убийства Россией "бесчисленного множества невинных мужчин, женщин и детей".

Напомним, генерал-лейтенант назвал еще одну цель "референдумов" РФ в Украине.

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