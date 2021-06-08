В РФ назвали "оскорбительным" законопроект Зеленского и "предупредили" о последствиях для существования Украины как государства

Российские депутаты также заявили, что в случае принятия закона к коренным народам не смогут отнести себя "ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье".

Госдума России назвала "оскорблением исторической памяти" законопроект президента Владимира Зеленского, который исключает россиян из перечня коренных народов Украины, и заявила о "последствия для существования Украины как государства".

Об этом пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на постановление, принятое на заседании 8 июня.

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"Государственная дума Федерального собрания РФ считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами", - говорится в сообщении.

Права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы россиян (17,2% населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57%) и молдаван (0,54%), входящие в тройку крупнейших национальных меньшинств в Украине. В заявлении отмечается, что Госдума рассматривает внесенный Зеленским законопроект как "оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины".

По мнению российских депутатов, этот законопроект является "идеологическим обоснованием продолжения гражданской войны на востоке Украины под лозунгом изгнания "оккупантов", то есть русского и русскоязычного населения Донбасса".

Напомним, Минфин России объявил о планах убрать доллар из обращения в стране. Доллар планируют вытеснить как по ликвидности банковской системы, так и с валютно-обменных операций.

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