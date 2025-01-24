В РФ назвали причину, которая "исключает достижение мира"

Москва будет добиваться гарантий, исключающих членство Украины в Альянсе.

Агрессорцы России никак не нравится путь Украины в НАТО. Теперь в Москве заявляют, что вступление в Альянс "исключает достижение мира".

Об этом заявил заместитель главы российского МИД Александр Грушко.

По его словам, "вступление Украины в НАТО исключает достижение мира и создание какой-либо архитектуры безопасности". В российском Министерстве иностранных дел считают, что гарантии безопасности должны исключать возможность вступления Украины в Альянс.

"Россия будет добиваться гарантий, исключающих членство Украины в НАТО", — заявил Грушко.

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о присутствии войск НАТО в Украине. По ее словам, это может спровоцировать неконтролируемую эскалацию.

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