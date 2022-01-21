В РФ назвали условие, при котором не будут против участия США в "нормандском формате"

В РФ назвали условие, при котором не будут против участия США в "нормандском формате"

В Москве утверждают, что они не против привлечения США в "нормандию", но считают, что "это уже сформированная площадка".

Российская Федерация не против присоединения США к процессу переговоров по мирному урегулированию войны на Донбассе, но при определенном условии. В Москве ожидают, чтобы Вашингтон влиял на украинскую сторону. В целом же в Москве считают, что "нормандия" — "это уже сформированная площадка".

Об этом говорится в ответах МИД России на вопросы СМИ, поступивших к пресс-конференции министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова.

В МИД РФ отметили, что до 2018 года Россия поддерживала достаточно конструктивные контакты с США, понимая, что они оказали "существенное влияние на Киев" и, мол, "побуждали его к выполнению Минских договоренностей".

"Не возражаем против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования и сейчас. Разумеется, в том понимании, что его участие принесет положительную "дополнительную стоимость", прежде всего в плане побуждения Киева выполнить в полном объеме свои обязательства по минским соглашениям, включая предоставление особого статуса Донбасса", — говорится в сообщении.

Говоря об участии США в "нормандском формате", в РФ высказали мнение, что это уже сформированная площадка, работающая восьмой год. К тому же, Германия и Франция, по мнению МИД России, также, мол, хотели бы "сохранить ее в виде, в котором он существует сейчас".

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