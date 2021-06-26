В РФ назвали выдачу паспортов жителям Донбасса "гуманитарной мерой и следствием невыполнения Киевом Минских соглашений"

Россия считает, что "полностью соответствует международной практике".

Выдачу российских паспортов жителям Донбасса в России назвали "следствием невыполнения Киевом Минских соглашений". Кроме того, это "вынужденная гуманитарная мера со стороны России".

Как пишут российские СМИ, об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно Минским соглашениями, он должен снять. Так что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет "ущемляются" в своих правах. Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениями. Более того, он полностью соответствует международной практике", — заявила Захарова.

Напомним, у Путина "тяжело" отреагировали на возможный разрыв связей Украины с оккупированным Донбассом. У президента РФ не замедлили с комментариями по альтернативному плану Зеленского относительно ОРДЛО, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта.

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