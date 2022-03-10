В РФ не видят сейчас необходимости в переговорах Зеленского с Путиным: Лавров назвал условие для их встречи

В РФ не видят сейчас необходимости в переговорах Зеленского с Путиным: Лавров назвал условие для их встречи

Россияне выдвинули на переговорах Украине свои условия.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным нужна необходимость, для которой надо провести подготовительную работу.

Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с коллегами из Украины и Турции в Анталии.

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"Владимир Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. И, наверное, когда-нибудь, такая необходимость возникнет. Но для этого нужно провести подготовительную работу, которая идет белорусским треком. Три раунда состоялось. Наши предельно конкретные "предложения" взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем", – заявил Лавров.

Как сообщалось, несколькими часами ранее пресс-секретарь президента-страны агрессора Дмитрий Песков заявил, что Киев регулярно предлагает стране-оккупанту (РФ) провести прямые переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Этот вопрос обсуждается главой МИД.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Киев обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за помощью в организации встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

На днях президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предложил главе страны-агрессору Владимиру Путину провести прямой диалог.

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