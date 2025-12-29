- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 756
- Время на прочтение
- 1 мин
В РФ объявили об очередном пересмотре переговорной позиции: о чем сказал Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пересмотрит свою переговорную позицию после якобы атаки Украины на государственную резиденцию президента Путина в Новгородской области.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина якобы совершила атаку беспилотников на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области в ночь на 29 декабря. По его словам, во время атаки был уничтожен 91 дрон.
Об этом глава МИД РФ заявил во время брифинга.
Лавров подчеркнул, что в результате этого инцидента Россия пересмотрит свою переговорную позицию "с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".
В то же время он заявил, что в настоящее время якобы нет пострадавшего или нанесенного ущерба и что РФ не планирует выходить из переговорного процесса после атаки.
Отметим, что в ночь на 28 декабря украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ и другие объекты оккупантов.
При этом о якобы обстреле резиденции президента РФ сообщений не поступало.
Также подтверждены результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ. В результате удара был поврежден трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка производства масел.