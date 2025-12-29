ТСН в социальных сетях

В РФ объявили об очередном пересмотре переговорной позиции: о чем сказал Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пересмотрит свою переговорную позицию после якобы атаки Украины на государственную резиденцию президента Путина в Новгородской области.

Сергей Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина якобы совершила атаку беспилотников на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области в ночь на 29 декабря. По его словам, во время атаки был уничтожен 91 дрон.

Об этом глава МИД РФ заявил во время брифинга.

Лавров подчеркнул, что в результате этого инцидента Россия пересмотрит свою переговорную позицию "с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".

В то же время он заявил, что в настоящее время якобы нет пострадавшего или нанесенного ущерба и что РФ не планирует выходить из переговорного процесса после атаки.

Отметим, что в ночь на 28 декабря украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ и другие объекты оккупантов.

При этом о якобы обстреле резиденции президента РФ сообщений не поступало.

Также подтверждены результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ. В результате удара был поврежден трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка производства масел.

