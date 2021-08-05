В РФ отреагировали на обращение Зеленского к жителям Донбасса

По словам Толстого, без России "на этой территории цивилизации не будет".

В Госдуме РФ отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы жители Донбасса, которые считают себя русскими, поехали в Россию. Говорят, что Украина никогда не войдет ни в ЕС, ни в НАТО.

Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, без России "на этой территории цивилизации не будет".

"Большая ошибка людям оставаться жить в Украине, если они так хотят в Европу. Конечно, я не о том, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы всем это было понятно", — написал он.

Толстой признал, что часть Украины оккупировали.

"Украина в нынешнем виде — в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив", — написал он.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, заявила, что вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский "бросает в людей камень раздора, добивая страну".

По ее словам, киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма.

"Киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому" ради его детей и внуков "не предложили выехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, "ев рапаны", — сказала она.

Напомним:

Президент Украины Владимира Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет российской территории, сколько бы времени он ни был в оккупации страны-агрессора. В любом случае "эта земля будет деоккупирована".

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