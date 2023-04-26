В РФ отреагировали на разговор Зеленского с Си Цзиньпином: похвалили Китай и обвинили Украину

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина. В российском МИДе похвалили Китай за "готовность прилагать усилия для налаживания переговорного процесса".

"Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа", — отметила она.

Однако Захарова, как и ожидалось, обвинила Украину и страны Запада в "непринятии здоровых инициатив, направленных на урегулирование".

"Вместе с тем полагаем, что проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями. Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив", — заявила представитель российского МИД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 26 апреля, побеседовал с китайским лидером Си Цзиньпином. Глава Украины назвал диалог длительным и содержательным.

В Китае заявили, что в вопросе "украинского кризиса" находятся на стороне мира. Основная позиция Пекина состоит в содействии мирным переговорам. По словам представительницы китайского МИД, Пекин направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии, чтобы углубить коммуникации "со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса в Украине".

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