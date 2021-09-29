В РФ отреагировали на удаление YouTube каналов пропагандистов: угрожают миллионными штрафами

В случае игнорирования требования разблокировать каналы YouTube грозит штраф до миллиона рублей

МИД России считает удаление каналов Russia Today на YouTube проявлением цензуры.

Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

Мол, немецкоязычные проекты российского медиахолдинга Russia Today подверглись акту "беспрецедентной информационной агрессии"" со стороны видеохостинга YouTube.

В МИД заявили, что это произошло "при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны".

Также в дипломатическом ведомстве отметили необходимость принять ответные меры в отношении немецких СМИ в России.

Роскомнадзор направил в Google письмо, в котором потребовал "в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part". В ведомстве подчеркнули, что "действия администрации YouTube рассматривают как акт цензуры". Там также напомнили, что в случае игнорирования требования разблокировать каналы YouTube грозит штраф до миллиона рублей, при повторном отказе — до трех миллионов.

Напомним, что в марте 2021 года Германия заблокировала счета Russia Today и Ruptly. В Кремле тогда угрожали жестким ответом.

Самый прибыльный пропагандист России – "Секретные материалы"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку