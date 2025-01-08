В РФ паника из-за нового наступления возле Курска: эксперт назвал главные результаты операции ВСУ

В России паникуют из-за нового наступления ВСУ в Курской области. Эта операция на территории РФ продемонстрировала высокую эффективность украинской армии в формировании новой стратегии войны.

Об этом заявил военный эксперт, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в комментарии "24 Канала".

Несмотря на то, что армия РФ имеет большое количество живой силы, техники, боеприпасов, ВСУ наносят россиянам серьезные потери, Наступление на Курщину стало альтернативой, которой не ожидал враг, говорит Маломуж. Именно поэтому теперь "фюрер" Владимир Путин контролирует происходящее в области и каждый раз ставит новые дедлайны для вытеснения ВСУ.

"Россияне планировали наступление на Сумщину, а мы ударили и пошли на Курск, уничтожив крупные группировки, создав буферную зону. Это было шоком для Путина. Мы нанесли удар там, где враг не ожидал", — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, неожиданность ударов и тайная подготовка операции уже дают ощутимые результаты. Ведь только за три дня удалось уничтожить врага в численности батальона – это почти тысяча человек. Кроме того, есть потери среди военных КНДР.

"Мы констатируем, что потери врага на Курском направлении составляют около 40 000 человек. Это огромное количество, это целая армия, которая пошла бы на Покровск, Курахово, Харьков или Днепр. Поэтому я считаю, что это удачная операция, подготовленная по нетрадиционным". для войны стандартами", — отмечает Николай Маломуж.

Эксперт говорит, что большие потери врага лишь подтверждают, что Путин и его армия полностью растеряны.

Напомним, аналитики ISW в последнем отчете сообщили, что ВСУ дальше продвигаются в Курской области - северо-западнее Суджи. Впрочем, в регионе также фиксировалось продвижение и войск РФ.

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