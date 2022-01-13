В РФ пожаловались на "непробиваемую позицию" США об их ультиматуме и пригрозили "другими приемами"

Рябков говорит, что разговор о "гарантиях безопасности" зашел в тупик.
США и союзники по Альянсу категорически отказались выполнять ключевые требования РФ по так называемым "гарантиям безопасности", в частности, о непринятии Украины в НАТО. Поэтому в Москве заявили о новых "приемах", которые применит РФ по отношению к западным партнерам, если их "пожелания" не будут учтены.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.
По его словам, позиция НАТО по нерасширению Альянса – "непробиваемая". В то же время он пригрозил, что Москва применит "другие меры и приемы" по отношению к западным партнерам, если США и НАТО не учтут российские требования.
"Главная проблема — США и их союзники по НАТО ни по каким причинам не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, сворачиванию инфраструктуры Альянса и возвращению его к границам по состоянию на 1997 год. И, разумеется, по тематике, касающейся юридически обязательств" регулирующих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости к нашим границам", — сказал он.
Рябков добавил, что у РФ нет уверенности, что США и НАТО пойдут на уступки в вопросах "гарантий безопасности", разговор, по его словам, зашел в тупик, но диалог продолжается по разным линиям.
"По ключевым элементам этих текстов (гарантий) Соединенные Штаты и их союзники фактически говорят нам "нет", – отметил замглавы МИД РФ.
Как сообщалось, спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал неудачной серию переговоров с США и НАТО по так называемым гарантиям безопасности.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".
Читайте также:
- "РФ не имеет права вето": в НАТО ответили на ультиматум Кремля по поводу неприятия Украины в Альянс
- В МИД России заявили о намерении сдерживать расширение НАТО и намекнули на риск применения ядерного оружия
- Украина не агрессор, а жертва: что сказала "серебристая лиса" из США о переговорах с Россией
- "Существуют существенные разногласия по Украине": Столтенберг о результатах заседания Совета НАТО-Россия