В РФ пригрозили Финляндии, потому что "неожиданно оказались между Россией и НАТО"

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что если между НАТО и Россией произойдет конфронтация, то Финляндия "пострадает первой".

Об этом он сказал в интервью РосСМИ.

"Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-нибудь обострение, то прежде всего пострадает сама Финляндия", — высказался Ульянов.

По его словам, Хельсинки десятилетиями сохраняло нейтральный статус. Впрочем, получение Финляндией членства в Альянс превратило ее в враждебное в Москву государство. Свои заявления Ульянов аргументирует еще и тем, что граница этой страны прилегает к РФ.

Также российский политик назвал "серьезным вызовом" то, что Соединенные Штаты Америки и Финляндия усиливают сотрудничество в сфере обороны, а это откроет доступ американским военным к объектам на территории страны.

Напомним, ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Молдову "следующей жертвой гибридной войны". В свою очередь молдавское Министерство иностранных дел заявило, что слова Лаврова были "частью враждебных действий, которые Россия предпринимает против страны за последние 30 лет"

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