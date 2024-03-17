В РФ распространяют фейк о том, что "военнослужащие ВСУ планируют силовой захват Верховной Рады"

Россияне не останавливаются в своих выдумках.

В России распространяется фейк о том, что якобы "военнослужащие ВСУ планируют силовой захват Верховной Рады".

В частности, его распространяют так называемые пропагандистские рос"СМИ".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в сообщении в социальных сетях.

Мол, "недовольство политикой Зеленского в Силах обороны продолжает расти, поэтому украинские военные хотят силой захватить Верховный совет".

Эта информация со ссылкой на закрытые чаты военных ВСУ тиражирует пропагандистский ресурс Кремля.

В центре сообщают, что это развитие нарратива, которое Россия продвигает с начала полномасштабного вторжения – еще 25 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин призвал украинских военных "брать власть в свои руки".

Однако расчет Путина не оправдался и ему не удалось ослабить возможности украинского общества к эффективному сопротивлению.

"Активизация этого нарратива пришлась на период после отставки главкома Залужного. И уже как минимум второй раз пропагандисты используют сфабрикованные скриншоты из "секретных чатов украинских военных", — говорится в сообщении.

"Такими вбросами пропаганда пытается подорвать взаимодоверие в украинском обществе: гражданских к военным, политическому руководству к военному командованию, военным – к власти и командованию", — резюмируют аналитики.

Напомним, какие самые лживые фейки об Украине распространял Кремль в последнее время. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказал, как "путинская машина лжи" пытается расшатать морально-психологическое состояние украинцев.

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