В РФ разозлились на Запад из-за ударов по Брянщине якобы ракетами ATACMS

Как заявил Сергей Лавров, он надеется, что на Западе прочтут обновленную ядерную доктрину России во всей ее полноте.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал удары по Брянской области якобы ракетами ATACMS сигналом того, что Запад хочет эскалации.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

"То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. Без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты, Путин об этом много раз говорил, невозможно", — заявил Лавров.

В то же время, он не смог точно подтвердить сведения, что США приняли решение по ударам вглубь РФ. По словам министра, пока информация поступает из СМИ.

Лавров продолжил свое заявление: сказал, что Путин предупреждал о том, как будет меняться позиция России, "если вот эта дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 км, будет одобрена".

Глава МИД также заявил о надежде, что на Западе прочтут обновленную ядерную доктрину России во всей ее полноте.

Напомним, Минобороны РФ заявило, что в ночь на 19 ноября Украина ударила по объекту в Брянской области якобы шестью ракетами ATACMS.

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