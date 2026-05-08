В РФ резко ответили на "разрешение" Зеленского провести парад 9 мая: что заявили

В России ответили на указ Владимира Зеленского, фактически «разрешившего» Москве провести парад 9 мая без ударов украинских дронов.

Дмитрий Песков / © Associated Press

В Кремле резко отреагировали на иронический указ Владимира Зеленского. Этим документом президент Украины фактически «разрешил» Москве провести парад 9 мая, пообещав не атаковать Красную площадь дронами.

Заявление спикера Путина Дмитрия Пескова передают пропагандистские ресурсы РФ.

Песков отреагировал на «указ» Зеленского — что заявил

Представитель оккупационного режима заявил, что Москва не принимает во внимание решения Киева, и попытался предоставить события привычного пафоса.

«России не нужно чье-то разрешение для проведения парада Победы в Москве», — заявил Песков.

Кроме того, спикер Кремля прибег к привычным манипуляциям, назвав украинскую инициативу «глупой шуткой», и высказал оговорку в присущей ему манере.

«Горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие дурацкие шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим Днем Победы», — заявил Песков.

Трехдневное перемирие между Украиной и РФ — последние новости

Напомним, Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной и обмене пленными. Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к предложению США.

После этого Зеленский издал указ, что Украина официально разрешает агрессорке Российской Федерации провести парад на 9 Мая в Москве на Красной площади.

Помощник «фюрера» РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков подтвердил трехдневное перемирие . По его словам, эта договоренность была достигнута во время телефонных контактов с администрацией Трампа.

