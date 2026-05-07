Владимир Путин / © Associated Press

Министерство обороны страны-агрессора заявило о введении режима прекращения огня в зоне боевых действий, который должен продлиться с севера 8 мая до конца суток 10 мая.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оборонное ведомство РФ.

Россия объявила перемирие на 9 мая

В Кремле утверждают, якобы ограничения будут касаться всех подразделений российских войск.

«С 00:00 8 мая по 10 мая российская сторона объявляет перемирие. В ходе перемирия все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия», — заявляют в ведомстве РФ.

Там также цинично призвали украинскую сторону «следовать объявленному перемирию».

Несмотря на декларативные заявления о «мире», российское командование не заставило себя ждать с предупреждениями о применении силы, оправдывая вероятные будущие атаки.

Кроме того, Москва в очередной раз прибегла к открытому шантажу Украины, манипулируя датой 9 мая.

«ВС РФ нанесут массированный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве», — откровенно угрожают в российском министерстве.

Перемирие на 9 мая — последние новости

Напомним, Путин объявил «перемирие» на 8 и 9 мая, якобы в честь Дня победы. В Минобороны РФ заявили, что ждут от Украины такого же шага. В то же время Москва открыто пригрозила ударить по центру Киева, если украинские войска будут пытаться помешать празднованию в России.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Украина не получала ни одного официального обращения от России относительно «модальности прекращения боевых действий», о чем заявили в Москве. В то же время, Киев объявил режим тишины уже с 00:00 6 мая.

Несмотря на это, Россия сорвала этот режим прекращения огня. Тогда было зафиксировано 1820 нарушений тишины.

После этого Зеленский разнес «перемирие» Кремля. По словам украинского лидера, Путин хочет тишины только на Красной площади.

Позже президент Украины заявил, что Украина будет действовать зеркально к действиям РФ. Дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации в ближайшее время, однако, по его словам, реакция будет справедливой.

Кроме этого, представитель российского МИД Мария Захарова прибегла к угрозам и запугиваниям в адрес иностранных представительств в столице Украины из-за страха Кремля перед возможным ударом по Москве во время парада на Красной площади 9 мая.

Кстати, перед 9 мая и парадом на Красной площади страхи в Кремле только растут. «Фюрера» России Владимира Путина срочно скрывают с усиленной охраной якобы не «из-за угроз Киева».

