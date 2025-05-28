В РФ сделали заявление о новом раунде переговоров и назвали требования, которые "должны быть удовлетворены"

Владимир Путин и Сергей Лавров. / © Associated Press

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В России продолжают заявлять, мол, настроены на диалог и готовятся к новому раунду переговоров.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров.

По его словам, о новом раунде переговоров РФ и Украины будет объявлено в ближайшее время. Впрочем, более конкретную информацию он не предоставил.

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Глава МИД также повторил нарративы Кремля о требованиях РФ относительно безъядерного и нейтрального статуса Украины. По его словам, они "должны быть удовлетворены при любой форме урегулирования".

Лавров цинично заявил о готовности "урегулировать все проблемы путем диалога и дипломатии", ведь, нагло подчеркнул он, "переговоры лучше, чем война". Впрочем, РФ забывает о собственных же словах, когда массированно убивает ракетами и дронами мирных украинцев.

Напомним, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что США получили от Украины условия мирного соглашения. По словам американского чиновника, после получения российских условий относительно окончания войны в Женеве может состояться встреча президентов США Дональда Трампа, Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский, комментируя "меморандум" от России о перемирии, отметил, что в Стамбуле делегация РФ пообещала "вернуться с какими-то сигналами". Впрочем, какими должны быть "предложения" Москвы, пока неизвестно.

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Дата публикации 11:13, 28.05.25 Количество просмотров 84 Скандальное заявление Трампа заставило подпрыгнуть даже Медведева! Слушайте, как заговорили США