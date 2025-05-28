- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3933
- Время на прочтение
- 1 мин
В РФ сделали заявление о новом раунде переговоров и назвали требования, которые "должны быть удовлетворены"
Лавров заявляет, что Россия ожидает выполнения ряда требований от Украины.
В России продолжают заявлять, мол, настроены на диалог и готовятся к новому раунду переговоров.
Об этом сообщил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров.
По его словам, о новом раунде переговоров РФ и Украины будет объявлено в ближайшее время. Впрочем, более конкретную информацию он не предоставил.
Глава МИД также повторил нарративы Кремля о требованиях РФ относительно безъядерного и нейтрального статуса Украины. По его словам, они "должны быть удовлетворены при любой форме урегулирования".
Лавров цинично заявил о готовности "урегулировать все проблемы путем диалога и дипломатии", ведь, нагло подчеркнул он, "переговоры лучше, чем война". Впрочем, РФ забывает о собственных же словах, когда массированно убивает ракетами и дронами мирных украинцев.
Напомним, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что США получили от Украины условия мирного соглашения. По словам американского чиновника, после получения российских условий относительно окончания войны в Женеве может состояться встреча президентов США Дональда Трампа, Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.
Президент Владимир Зеленский, комментируя "меморандум" от России о перемирии, отметил, что в Стамбуле делегация РФ пообещала "вернуться с какими-то сигналами". Впрочем, какими должны быть "предложения" Москвы, пока неизвестно.