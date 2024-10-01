В РФ снова пытаются запугать Америку: в российском МИД сделали громкое заявление

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил во вторник, 1 октября, что Россия должна подготовиться к длительной конфронтации с Соединенными Штатами и неоднократно предупреждала Вашингтон о кризисе в отношениях.

Об этом пишет Reuters.

"Длящаяся два с половиной года война на Украине спровоцировала самую серьезную конфронтацию между Россией и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года, который считается самым близким к преднамеренной ядерной войне между двумя сверхдержавами времен холодной войны. Конфликт между РФ и США вступает в то, что российские чиновники называют самой опасной фазой на сегодняшний день", – говорится в статье.

Издание отмечает, что Украина уже давно просит США и Европу снять ограничения на использование дальнобойного западного оружия, чтобы наносить удары по военным целям в глубине российской территории и ограничить возможности российской армии атаковать украинские территории.

Рябков, который в российском МИД курирует контроль над вооружениями и отношения с Вашингтоном, заявил, что Москва реально оценивает перспективы, учитывая "двухпартийный антироссийский консенсус" в Соединенных Штатах.

"Мы должны готовиться к длительному противостоянию с этой страной. Мы к этому готовы во всех смыслах. Мы посылаем все предупредительные сигналы нашему противнику, чтобы он не недооценивал нашу решимость", — заявил Рябков.

Напомним, новый генсек НАТО Марк Рютте озвучил, что будет в случае победы России в войне против Украины. Глава Альянса предостерег, что безопасность Европы может оказаться в еще более тяжелой ситуации.

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