"Перемирие" в Украине Кремль не устраивает, говорят в МИД РФ.

Москва якобы готова договариваться с администрацией новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по поводу "урегулирования" войны в Украине.

О такой "готовности" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ выразил надежду, что администрация Трампа вникнет в первопричины "конфликта". Кроме того, российский министр в очередной раз подчеркнул, что перемирие в Украине Кремль не устраивает, ведь Москве "нужны окончательные юридические договоренности".

Также Лавров заявил, что якобы Франция "по закрытым каналам" несколько раз предлагала Москве наладить диалог по Украине "без участия Киева". Впрочем, деталей министр страны-агрессорки не назвал никаких.

Напомним, также в России сделали новое заявление о перемирии в Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров цинично заявил, что якобы перемирие в Украине сейчас "стало бы путём в никуда". Мол, "пустые разговоры" не устраивают Москву.

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