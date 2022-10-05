В РФ уже начали искать замену Путину: эксперт назвал главных кандидатов на президентское кресло

В РФ называют много имен, которые могли бы заменить Путина, но там ищут тихого и послушного кандидата.

Президенту России Владимиру Путину уже стали искать замену, ведь Украина категорически отказалась от переговоров с нынешним главой Кремля. От замены российского диктатора, которая станет фактически посредником, будет зависеть, насколько могут состояться переговоры с украинской стороной.

Такое мнение в эфире Апостроф TV высказал военный эксперт Валентин Бадрак.

Эксперт считает, что в РФ вряд ли рассматривают секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, известного радикальными антизападными и антиукраинскими взглядами. А вот заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев вполне подошел бы под шаблон послушного мальчика, потому что делал бы все, что ему прикажут, но глава политической партии "Единая Россия" запятнал себя клоунскими заявлениями об использовании ядерного оружия, ракет и т.д.

По словам Бадрака, на эту роль может подойти подпадающий под шаблон губернатор Тульской области Алексей Дюмин, имеющий соответствующие качества, умеющий говорить, в отличие от руководителя Росгвардии Виктора Золотова, и умеющий думать, в отличие от того же Медведева.

Также эксперт отмечает, что кандидатом на замену российского диктатора называют и сына Патрушева Дмитрия.

"Но мне кажется, что это будет абсолютно неизвестный, абсолютно нейтральный, похожий на серый силуэт Путина конца 90-х годов", — сказал Бадрак и добавил, что РФ нужен посредник, который может повлиять на ситуацию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с действующим президентом РФ Путиным.

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