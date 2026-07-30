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ТСН в социальных сетях

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Политика
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В РФ заговорили о "завершении" войны: Медведев выдал неожиданное заявление

Медведев заявил оккупантам о «важной точке» завершения войны.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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«Мы в точке завершения»: в Кремле неожиданно заговорили о финале войны

«Мы в точке завершения»: в Кремле неожиданно заговорили о финале войны / © Associated Press

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший «президент» Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы находится в «очень важной точке завершения» войны против Украины.

Заявление Медведева передают российские пропагандистские СМИ.

«Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения (так называемой Ред.) "специальной военной операции", и уверен, что вы внесете свой вклад в нашу победу», — сказал Медведев, обращаясь к оккупантам, которые решили пойти на фронт убивать украинцев, чтобы заработать денег.

«Нужна победа, но не любой ценой», — добавил он, чем удивил Сеть, ведь обычно заявления Медведева едва ли не самые кровожадные в Кремле.

Напомним, на днях Медведев опроверг подготовку мобилизации в России. В то же время он «проговорился», что темпы набора контрактников и добровольцев в оккупационную армию РФ меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Дата публикации
Количество просмотров
338
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