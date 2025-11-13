ТСН в социальных сетях

Политика
19
2 мин

В РФ заявили, что готовы к проведению саммита в Будапеште

Пока конкретных договоренностей относительно даты или содержания переговоров нет.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Сергей Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

Россия заявила, что готова к проведению возможного российско-американского саммита в Будапеште. В настоящее время переговорный процесс находится на уровне предварительных консультаций, и конкретики о предстоящей встрече нет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские средства массовой пропаганды.

Российская сторона снова заявила о заинтересованности в диалоге с США на высшем уровне.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова рассмотреть проведение такого саммита, если он будет базироваться на «тщательно проработанных итогах» предыдущих контактов, состоявшихся на Аляске.

В то же время, дата встречи пока не определена. По словам Лаврова, контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, однако детали переговоров не разглашаются.

На фоне продолжающегося напряжения в отношениях между Россией и странами Запада Кремль продолжает публично декларировать готовность к диалогу с американской стороной.

Однако западные источники подчеркивают, что Вашингтон не подтвердил никаких планов проведения саммита в ближайшее время.

Аналитики считают, что такие заявления Москвы направлены на демонстрацию активности на международной арене и попытку вернуть вопрос переговоров с США в текущую политическую повестку дня.

Вероятный саммит в Будапеште, по оценкам экспертов, мог бы стать площадкой только для обсуждения ограниченного круга вопросов, и ожидать прорывных решений пока не стоит.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о якобы открытости Москвы к переговорам с Украиной и в очередной раз посыпал обвинениями в адрес Киева.

Мы ранее информировали, что первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с РФ в этом году закончились почти без результата и сейчас они прекращены.

