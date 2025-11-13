В РФ заявили, что готовы к проведению саммита в Будапеште

Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Россия заявила, что готова к проведению возможного российско-американского саммита в Будапеште. В настоящее время переговорный процесс находится на уровне предварительных консультаций, и конкретики о предстоящей встрече нет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские средства массовой пропаганды.

Российская сторона снова заявила о заинтересованности в диалоге с США на высшем уровне.

Реклама

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова рассмотреть проведение такого саммита, если он будет базироваться на «тщательно проработанных итогах» предыдущих контактов, состоявшихся на Аляске.

В то же время, дата встречи пока не определена. По словам Лаврова, контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, однако детали переговоров не разглашаются.

На фоне продолжающегося напряжения в отношениях между Россией и странами Запада Кремль продолжает публично декларировать готовность к диалогу с американской стороной.

Однако западные источники подчеркивают, что Вашингтон не подтвердил никаких планов проведения саммита в ближайшее время.

Реклама

Аналитики считают, что такие заявления Москвы направлены на демонстрацию активности на международной арене и попытку вернуть вопрос переговоров с США в текущую политическую повестку дня.

Вероятный саммит в Будапеште, по оценкам экспертов, мог бы стать площадкой только для обсуждения ограниченного круга вопросов, и ожидать прорывных решений пока не стоит.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о якобы открытости Москвы к переговорам с Украиной и в очередной раз посыпал обвинениями в адрес Киева.

Мы ранее информировали, что первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с РФ в этом году закончились почти без результата и сейчас они прекращены.