В РФ заявили, что первый раунд переговоров с США состоится сегодня

В РФ заявили, что первый раунд переговоров с США состоится сегодня

Первый раунд переговоров РФ и США состоится в узком составе.

Россия проведет переговоры с США по "гарантиям безопасности" уже вечером 9 января.

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

На вечер 9 января запланирован первый раунд переговоров РФ и США в Женеве по безопасности, он состоится в узком составе.

"Сегодня приземлился самолет уже в Женеве с нашими дипломатами и военными, у которых на вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности. Завтра эта работа будет продолжена уже в широком формате. Соответственно, два дня - 9 и 10 января - они посвятят переговорному процессу", - отметила она.

Ранее было анонсировано, что 9 января американская и российская делегация приступят к предварительному раунду переговоров, однако основная встреча состоится 10 января.

Напомним, 10 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по безопасности для обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о "гарантиях безопасности", а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Москва требует от НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины в Альянс. Россия предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".

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