В РФ заявили, что США "странным образом" зациклены на российском вторжении в Украину

Мол, вторжения "не может быть".
Соединенные Штаты Америки "странным образом" зациклились на вторжении Российской Федерации в Украину.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишут росСМИ.
По его словам, российское вторжение в Украину "нет и быть не может".
"Американцы совершенно непонятно зациклены на идее о том, что существует угроза российского вторжения на Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы совершаем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить" вопрос в такой плоскости", – сказал Рябков.
Как сообщалось, президент США Джо Байден в четверг, 9 декабря, обсудил с лидерами "Бухарестской девятки" (В9) наращивание войск Российской Федерации на границе с Украиной. Отмечается, что в ходе переговоров со своими союзниками по НАТО на восточном фланге США подчеркнули свою приверженность трансатлантической безопасности и статье 5 по коллективной обороне.
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