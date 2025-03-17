В РФ заявили, что в мирном соглашении с Украиной потребуют "железобетонных" гарантий

Александр Грушко заявил, что любое долгосрочное мирное соглашение по Украине должно отвечать требованиям России.

Россия в любом мирном соглашении по Украине потребует "железобетонных" гарантий, чтобы страны НАТО исключили возможность членства Киева в Альянсе и чтобы Украина оставалась нейтральной.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на замминистра иностранных дел России Александра Грушко.

Президент США Дональд Трамп пытается заручиться поддержкой президента России Владимира Путина для 30-дневного плана прекращения огня, принятого Украиной на прошлой неделе. В свою очередь глава Кремля заявил, что эта инициатива должна отвечать определенным ключевым условиям, чтобы стать приемлемой.

Грушко заявил, что любое долгосрочное мирное соглашение по Украине должно отвечать требованиям России.

Также читайте Трамп назвал дату переговоров с Путиным: детали

"Мы будем требовать, чтобы железобетонные гарантии безопасности стали частью этого соглашения. Частью этих гарантий должен быть нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО от ее принятия в Альянс", — цитирует Грушка российское издание "Известия".

Чиновник также повторил позицию российских властей, что Москва категорически против размещения наблюдателей НАТО в Украине.

"Не имеет значения, под каким флагом контингенты НАТО будут размещены на украинской территории — будь это Европейский Союз, НАТО или национальный контингент. Если они появятся там, это означает, что они будут развернуты в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как сторон конфликта", — заявил Грушко.

Он добавил, что вопрос размещения невооруженных послевоенных наблюдателей может обсуждаться только после заключения мирного соглашения.

"Мы можем говорить о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы контролировала выполнение отдельных аспектов этого соглашения или механизмов гарантий. А пока это просто пустые разговоры", — высказался заместитель главы МИД России.

Отметим, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вопрос размещения миротворческих войск в Украине – это решение, которое должен принимать Киев, а не Москва.

Грушко утверждает, что европейские союзники Украины должны понять: стабильность в регионе обеспечит только исключение ее членства в НАТО и устранение возможности размещения иностранных военных контингентов на территории государства.

"Тогда будет гарантирована безопасность как Украины, так и всего региона в более широком смысле, поскольку будет устранена одна из коренных причин конфликта", — сказал российский чиновник.

Напомним, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что перспектива членства Украины в НАТО остается "невероятно маловероятной". По словам Уолца, эта позиция поддерживается не только его государством, но и другими странами-членами Альянса.