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В РФ заявили, что вновь садятся за стол переговоров с США: детали
Новый посол РФ в США анонсировал третий раунд переговоров со Штатами «по раздражителям».
Новый, третий раунд переговоров России и США по «устранению раздражителей» состоится «в ближайшее время в Москве».
Об этом заявил новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, передают российские пропагандистские СМИ.
По его словам, РФ и США приняли предварительное решение перенести переговоры о дипломатических «раздражителях» из Стамбула в свои столицы.
«Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в ближайшее время в Москве», — заявил псевдодипломат.
У Дарчиева спросили, спросили, готова ли администрация США налаживать отношения с Москвой.
«Процесс „выздоровления“ отношений идет вперед, хотя это движение вполне обратимо», — цинично сказал Дарчиев. В то же время, он пожаловался на «ястребов» в Конгрессе, якобы создавших «антироссийское лобби».
Заметим, что не все конгрессмены хотят слепо исполнять прихоти Трампа по отношению к РФ, что, конечно, не нравится Кремлю.
Напомним, что 18 февраля США и РФ провели первые переговоры с начала полномасштабного вторжения России, они прошли в Эр-Рияде.
Ранее в МИДе Украины заявили, что третий раунд переговоров с Россией под угрозой.