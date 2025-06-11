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ТСН в социальных сетях

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Политика
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В РФ заявили, что вновь садятся за стол переговоров с США: детали

Новый посол РФ в США анонсировал третий раунд переговоров со Штатами «по раздражителям».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Переговоры США и РФ

Переговоры США и России / © Getty Images

Новый, третий раунд переговоров России и США по «устранению раздражителей» состоится «в ближайшее время в Москве».

Об этом заявил новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, передают российские пропагандистские СМИ.

По его словам, РФ и США приняли предварительное решение перенести переговоры о дипломатических «раздражителях» из Стамбула в свои столицы.

«Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в ближайшее время в Москве», — заявил псевдодипломат.

У Дарчиева спросили, спросили, готова ли администрация США налаживать отношения с Москвой.

«Процесс „выздоровления“ отношений идет вперед, хотя это движение вполне обратимо», — цинично сказал Дарчиев. В то же время, он пожаловался на «ястребов» в Конгрессе, якобы создавших «антироссийское лобби».

Заметим, что не все конгрессмены хотят слепо исполнять прихоти Трампа по отношению к РФ, что, конечно, не нравится Кремлю.

Напомним, что 18 февраля США и РФ провели первые переговоры с начала полномасштабного вторжения России, они прошли в Эр-Рияде.

Ранее в МИДе Украины заявили, что третий раунд переговоров с Россией под угрозой.

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