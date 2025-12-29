В РФ заявили об атаке на резиденцию Путина: в СНБО объяснили намерения россиян

Зачем Лавров соврал об атаке на резиденцию Путина / © Associated Press

Заявление главы МИД страны-агрессорки России Лаврова о том, что якобы Украина пыталась атаковать дронами резиденцию Путина, пытается найти оправдание дальнейшим ударам РФ.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

Он пояснил, что Россия и так планировала бить по украинской инфраструктуре в течение всей зимы. Сейчас Лавров банально маскирует желание продолжать удары «атакой на резиденцию Путина».

Этим обвинением Кремль якобы пытается оправдаться перед США свои дальнейшие террористические удары по Украине.

«Но первоочередные планы россиян и так известны, эта попытка замаскировать террор под „ответ“ — неудачная», — считает Коваленко.

Напомним, министр иностранных дел страны-агрессорки РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «пересмотрит свою переговорную позицию» после якобы атаки Украины на государственную резиденцию диктатора Путина в Новгородской области.