В РФ заявили об "окне возможностей" после прихода Трампа: что это значит

В то же Рябков заявил, что предстоящий период в отношениях между Россией и США, как и на международной арене, будет сопровождаться изменениями и высоким уровнем непредсказуемости.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что после прихода к власти нового президента США Дональда Трампа Москва увидела "небольшое окно возможностей" для достижения договоренностей.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на выступление Рябкова в Институте США и Канады Росакадемии наук 22 января.

"Мы не можем ничего сказать на сегодняшний день о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же: по сравнению с безнадежностью во всех аспектах бывшего хозяина Белого дома (Джо Байдена – ред.), на сегодня есть, пусть и небольшое, но окно возможностей ", – заявил Рябков.

Он также отметил, что предстоящий период в отношениях между Россией и США, как и на международной арене, будет сопровождаться изменениями и высоким уровнем непредсказуемости, но останется частично прогнозируемым.

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"Наверное, мы будем наблюдать усиление внутриамериканских недоразумений и, наверное, даже разборок. Как эта ситуация повлияет на очертания внешнеполитического курса США, тоже вопрос, требующий пристального внимания", – добавил представитель МИД России.

Напомним, американский президент Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу закончить войну. Журналисты считают, что роль Келлога в роли специального посланника – это, скорее, "начальный гамбит" в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать сам.