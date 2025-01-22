В РФ заявили об "окне возможностей" после прихода Трампа: что это значит

В то же Рябков заявил, что предстоящий период в отношениях между Россией и США, как и на международной арене, будет сопровождаться изменениями и высоким уровнем непредсказуемости.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что после прихода к власти нового президента США Дональда Трампа Москва увидела "небольшое окно возможностей" для достижения договоренностей.
Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на выступление Рябкова в Институте США и Канады Росакадемии наук 22 января.
"Мы не можем ничего сказать на сегодняшний день о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же: по сравнению с безнадежностью во всех аспектах бывшего хозяина Белого дома (Джо Байдена – ред.), на сегодня есть, пусть и небольшое, но окно возможностей ", – заявил Рябков.
Он также отметил, что предстоящий период в отношениях между Россией и США, как и на международной арене, будет сопровождаться изменениями и высоким уровнем непредсказуемости, но останется частично прогнозируемым.
"Наверное, мы будем наблюдать усиление внутриамериканских недоразумений и, наверное, даже разборок. Как эта ситуация повлияет на очертания внешнеполитического курса США, тоже вопрос, требующий пристального внимания", – добавил представитель МИД России.
Напомним, американский президент Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу закончить войну. Журналисты считают, что роль Келлога в роли специального посланника – это, скорее, "начальный гамбит" в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать сам.
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