В РФ ждут от Украины виполнения "джентельменскоого соглашения" для назначения даты нормандских переговоров

В РФ ждут от Украины виполнения "джентельменскоого соглашения" для назначения даты нормандских переговоров

Россия требует обсужения "особого статуса" Донбасса в ТКГ.

Проведение следующей встречи советников лидеров "нормандского формата" зависит от того, станут ли обсуждать политические условия по Донбассу в ТКГ.

Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам почти 9-часовых переговоров в Берлине.

"Посмотрим, как Украина будет выполнять джентельменское соглашение словесное о том, что политические условия начнут обсуждаться в Контактной группе. После этого примем решение, когда нам собираться. Если возникнут разногласия для того, чтобы содействовать их преодолению в Контактной группе", — сказал Козак.

Ранее глава ОП Андрей Ермак прокомментировал 9-часовые "нормандские" переговоры в Берлине.

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