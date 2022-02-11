В РФ ждут от Украины виполнения "джентельменскоого соглашения" для назначения даты нормандских переговоров

Россия требует обсужения "особого статуса" Донбасса в ТКГ.
Проведение следующей встречи советников лидеров "нормандского формата" зависит от того, станут ли обсуждать политические условия по Донбассу в ТКГ.
Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам почти 9-часовых переговоров в Берлине.
"Посмотрим, как Украина будет выполнять джентельменское соглашение словесное о том, что политические условия начнут обсуждаться в Контактной группе. После этого примем решение, когда нам собираться. Если возникнут разногласия для того, чтобы содействовать их преодолению в Контактной группе", — сказал Козак.
Ранее глава ОП Андрей Ермак прокомментировал 9-часовые "нормандские" переговоры в Берлине.
Читайте также: