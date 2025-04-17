В Rheinmetall ответили, изменят ли Taurus ход войны в Украине, и назвали главное оружие

Ракеты Taurus / © Associated Press

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Директор немецкого оборонного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер считает, что в войне России против Украины решающую роль играет не дальнобойные ракеты, а артиллерия.

Об этом он сообщил в интервью Handelsblatt.

По его мнению, поставка Украине крылатых ракет Taurus не изменит ход войны.

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«Это ничего не меняет на войне, Taurus не способны изменить ход игры. Игру сменяют классические артиллерийские боеприпасы. Только с их помощью Украина может держать россиян на расстоянии», — отметил Паппергер.

Он также объявил о масштабном расширении производства артиллерийских снарядов на заводе в Унтерлюсе (Нижняя Саксония). Вместо запланированных 200 тысяч единиц в год, компания сможет выпускать до 350 тысяч снарядов — для этого в предприятие инвестировано 600 млн евро.

Это сделает немецкий завод вторым по мощности в Европе, уступая только испанскому производству, где планируют производить 450 тысяч снарядов ежегодно.

Паппергер подчеркнул, что европейское перевооружение является необратимым процессом. Он добавил, что Rheinmetall заключает исключительно долгосрочные контракты.

Ожидается, что Rheinmetall за пять лет получит заказ на 300 млрд евро. К 2030 году общий оборонный бюджет Европы может достичь 1 трлн евро, из которых половина пойдет на инвестиции.

Напомним, в Германии назвали условие для предоставления Украине ракеты Taurus.