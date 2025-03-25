В России анонсировали продолжение переговоров с США: кого еще привлекут

Российская делегация сообщила о планах расширить переговоры с США, добавив в процесс ООН.

Переговоры России и США будут продолжены, к ним будут привлечены Организация Объединенных Наций и другие страны.

Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации Григорий Карасин, сообщают средства массовой пропаганды РФ.

"Будем продолжать это делать, привлекая и международное сообщество, прежде всего Организацию Объединенных Наций и отдельные страны. В общем, впечатление осталось такого конструктивного диалога, который нужен и необходим. Американцы также в этом заинтересованы", – рассказал Карасин.

Напомним, 24 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США с Россией и отдельные переговоры США с Украиной о временном прекращении огня. По информации CBS News, американская и российская делегации планируют 25 марта обнародовать совместное заявление по итогам переговоров, направленных на достижение договоренности о прекращении огня в Черном море.

Кстати, по информации "Суспильного", украинская делегация остается в Саудовской Аравии еще на день для переговоров с американскими представителями.

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