В России арестовали парня за сожжение георгиевской ленты и поддержку идей "Правого сектора"

В России арестовали парня за сожжение георгиевской ленты и поддержку идей "Правого сектора"

В Российской Федерации арестовали 18-летнего жителя города Норильска за публикацию в мессенджере двух видео с сожжением георгиевской ленты.

Молодому человеку выдвинули подозрение в осквернении символов "военной славы России", а также обвинили его в приверженности "украинскому радикальному национализму".

Об этом сегодня, 19 мая, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

"По версии следствия, 23 апреля в Норильске подозреваемый, будучи сторонником радикального украинского национализма, разделяя основные идеи экстремистской украинской организации "Правый сектор" (запрещена в России), разместил в мессенджере в открытом доступе две видеозаписи с сожжением "георгиевской ленты". СК отмечает, что мужчина сопровождал действия фразами, побуждающими к повторению акта осквернения", — говорится в сообщении.

Так, юношу арестовали и инкриминируют ему преступление по статье "Реабилитация нацизма, совершенная путем осквернения символов военной славы России публично".

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